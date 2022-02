S.Bernardo tem adesão de 80% dos alunos no retorno das aulas

Anderson Fattori

Heitor Agrício

Especial para o Diário



08/02/2022 | 00:01



Alunos de três cidades do Grande ABC, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires, retomaram ontem a rotina presencial nas escolas municipais. Hoje será a vez dos estudantes de Santo André e Diadema voltarem às salas de aulas, enquanto que amanhã retornam os de São Caetano e Rio Grande da Serra. No total, são ao menos 184.709 pessoas matriculadas nas redes municipais – a Prefeitura de Mauá não informou a quantidade de alunos inscritos nos colégios do município.

A retorno das aulas presenciais em São Bernardo, ontem, contou com a adesão de cerca de 80% dos 80 mil alunos matriculados na rede municipal. O prefeito Orlando Morando (PSDB) acompanhou o retorno dos estudantes na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) José Cataldi, no Demarchi, quando aproveitou para dar as boas-vindas a toda a comunidade escolar. “Estamos fazendo de tudo para garantir um ano letivo de muito aprendizado às nossas crianças. No sábado, iniciamos o processo de entrega dos uniformes e material escolar a todos os mais de 80 mil estudantes da nossa rede, entregamos a revitalização de 160 prédios escolares que precisavam de reforma nos últimos dois anos, reforçamos a merenda escolar, com a distribuição de cardápio mensal aos pais. Todo esse planejamento com o objetivo de oferecer as melhores condições de aprendizado aos nossos estudantes”, ressalta o chefe do Executivo.

Secretária da Educação de São Bernardo, Silvia Donnini comemora o retorno das aulas presenciais. “Com o avanço da vacinação dos adultos e a chegada da vacina para as crianças, estamos mais seguros e com total condição de retornar às escolas, que são o melhor lugar para aprender. Continuamos seguindo todos os protocolos sanitários, com uso de máscara, aferição de temperatura, distanciamento, uso de álcool gel e todos os demais cuidados necessários para evitar a Covid-19”, diz Silvia.

Já em Ribeirão Pires, a frequência no primeiro dia de aulas foi de 65% dos 6.800 alunos matriculados. “O início do ano letivo está sendo marcado pelo acolhimento dos estudantes, pelo reforço da segurança e, principalmente, pelo acompanhamento do nível de aprendizagem de nossas crianças e jovens. Temos a expectativa de que o número de alunos nas escolas aumente nos próximos dias, com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19”, avaliou a secretária de Educação, Rosi de Marco.

Em Mauá o retorno foi escalonado, com as turmas divididas pela metade e cada semana uma repartição participará das atividades de forma presencial, enquanto a outra se manterá no ensino remoto. A cidade não informou qual foi a adesão no primeiro dia de aulas.

Santo André, que conta atualmente com 43.009 alunos, retoma hoje as aulas com distribuição dos uniformes, material escolar e tablets. Diadema, que também adotará revezamento de alunos, conta com 31 mil estudantes matriculados. Em São Caetano são 22 mil moradores inscritos nas escolas do município, enquanto que em Rio Grande da Serra são 1.900.