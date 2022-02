Suplente, Ferrarezi aguarda caso Joilson

Daniel Tossato



Suplente do vereador Joilson Santos (PT), de São Bernardo, e atual secretário de Esporte e Lazer em Mauá, José Luís Ferrarezi (PT) disse ontem que irá acatar o que for definido pelo partido, que no domingo decidiu expulsar o parlamentar da sigla e requerer a cadeira na Câmara.

Conforme o secretário de Esporte e Lazer de Mauá, ele é considerado “muito disciplinado” dentro do partido, e até por isso não conseguiria desacatar posicionamento do PT caso a legenda de fato conquiste o mandato que, atualmente, pertence a Joilson Santos.

“Ninguém do PT ainda me procurou para repassar qualquer tipo de situação. Não tenho participado do debate (político de São Bernardo), então não tenho muito o que falar sobre o que aconteceu com Joilson Santos. Entretanto, o que o partido decidir, vou acatar”, declarou Ferrarezi, que já foi vereador em São Bernardo em dois mandatos, entre 2013 e 2020.

A fala de Ferrarezi vem logo após o PT de São Bernardo, cujo presidente é Cleiton Coutinho, abrir processo de expulsão de Joilson Santos por entender que o parlamentar descumpriu, frontalmente, o regimento da legenda. Somente na semana passada, o parlamentar fez dois acenos à gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), ao qual o partido mantém postura de oposição.

“Mantenho ótima relação com Joilson Santos, mas depois que deixei a Câmara de São Bernardo nunca mais voltei lá ou debati a política da cidade. Realmente estou distante do diálogo político de São Bernardo e até mesmo sobre o que motivou a direção do partido em iniciar debate sobre a expulsão de Joilson dos quadros da legenda”, avaliou José Luís Ferrarezi.

Como o Diário adiantou no sábado, o petismo de São Bernardo marcou reunião, em regime extraordinário, para debater o futuro do vereador Joilson Santos. O desgaste do parlamentar junto à direção do partido ficou insustentável após ele participar de agenda com o prefeito Orlando Morando, na sexta-feira. O petista dividiu o palanque com o tucano e disse que tinha “consciência tranquila” em apoiar projetos que beneficiassem a cidade, independentemente da gestão. A ação foi um dos estopins para que a direção do partido abrisse processo de expulsão.

Já na quarta-feira, durante a primeira sessão na Câmara de São Bernardo, Joilson Santos decidiu apoiar projeto da gestão tucana que modificava itens do SBCPrev, o que impactou diretamente na vida do servidor público municipal. À ocasião, colaboradores municipais que acompanhavam a plenária chegaram a chamar o parlamentar de “traidor”, o que constrangeu o petista.

Ao Diário, Joilson Santos tem alegado que é vítima de perseguição política e que aguarda ser notificado oficialmente para se pronunciar acerca do processo de expulsão. Vale lembrar que ele atuou como assessor do ex-vereador Tião Mateus, que também foi expulso do partido, em janeiro de 2021. Mateus foi afastado da sigla exatamente por apoiar projetos do tucano Orlando Morando e também por participar de agendas junto ao prefeito de São Bernardo. Hoje, o ex-petista atua como assessor do deputado federal por São Bernardo Alex Manente (Cidadania).