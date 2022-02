Transição econômica

Do Diário do Grande ABC



07/02/2022 | 23:59



A criação de um ambiente desburocratizado e juridicamente seguro é essencial para a atração de empresas e, consequentemente, de empregos. São Bernardo se tornou exemplo desta regra. Eleita a melhor do Brasil para negócios na área industrial, a cidade celebra os dados de mapeamento feito pela FGV (Fundação Getulio Vargas), que aponta a criação de 230 mil postos de trabalho até o fim do ano. O resultado é fruto direto do planejamento estratégico e das mudanças na máquina administrativa.



É verdade que a excelente localização geográfica de São Bernardo, a poucos quilômetros da Capital e do aeroporto de Guarulhos e cortada pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, ajuda bastante, mas é inegável que o município não seria tão atrativo caso não tivesse sido reformulado profundamente pelo governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), que está no sexto ano de mandato.



A desburocratização na emissão de licenças, a requalificação econômica e a readequação do ambiente para negócios foram essenciais para que grandes, médias e pequenas empresas escolhessem abrir suas portas em São Bernardo. A Prefeitura acredita que por causa disso vai atrair, em um ano, investimentos de R$ 9 bilhões, sendo a maioria, R$ 6,5 bilhões, em recursos da iniciativa privada – o setor público deve aportar R$ 2,2 bilhões; outros R$ 340,3 milhões virão de parcerias.



Reduzir a dependência de investimentos governamentais é outro acerto da gestão Orlando. É o que fazem, aliás, as localidades mais econômica e socialmente estáveis do planeta. Com isso, consegue-se diminuir os solavancos causados pelos ventos da política, sempre agitados.



Se as expectativas se confirmarem, e não há razão para se duvidar delas, São Bernardo terá feito, com sucesso, a transição da economia impulsionada pela indústria automobilística para a de outros segmentos, como o de serviços e logística. Os resultados já começam a aparecer e é bastante provável que se acentuem nos próximos anos, já que a rota foi corrigida com muita segurança e absoluta maestria.