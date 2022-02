O dilema das loterias municipais

Do Diário do Grande ABC



No fim de 2020 o STF (Supremo Tribunal Federal) se manifestou de forma definitiva acerca da exploração dos jogos lotéricos no Brasil, entendendo que tal atividade não é competência privativa de exploração por parte da União. Respaldados pela decisão da Suprema Corte, Estados como São Paulo, Maranhão, Pernambuco e o Distrito Federal, já se articulam para lançar suas próprias loterias, em parceria com a iniciativa privada, sob a forma de concessão dos serviços.



É natural que os governos estaduais agora comecem a se movimentar para ter suas próprias loterias, o que deve ser feito de forma responsável e com total transparência, visando evitar possíveis desvios de dinheiro público e garantindo a lisura de todo o processo. Concomitantemente é fundamental assegurar o caráter social da destinação de parte dos recursos arrecadados.



Quanto ao julgamento das ADPFs (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), o STF reconheceu a competência dos Estados brasileiros e do Distrito Federal para a exploração da atividade lotérica. No entanto, não se deve deduzir que os municípios também tenham sido contemplados pela decisão, até porque a Constituição Federal de 1988 não concede às administrações municipais a chamada ‘competência residual’.



Além disso, não é possível adequar a exploração de produtos lotéricos como uma das competências municipais ali positivadas. Às prefeituras competem apenas estipular localizações e horários de atendimento das atividades lotéricas, podendo receber parte da receita oriunda da exploração lotérica por parte dos estados.



Demonstra-se preocupante, assim, a iniciativa de alguns municípios que, por meio de suas respectivas câmaras de vereadores, aprovaram a implantação e exploração de loterias próprias. Não há, até o presente momento, respaldo legislativo ou tampouco jurisprudencial para a criação de serviços lotéricos municipais.



Dessa maneira a instituição de jogos lotéricos pelas prefeituras apresenta elevado grau de insegurança jurídica, risco às próprias administrações municipais, além de seus parceiros e investidores. Como prega o ditado popular, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém.



Diante desse cenário, recomenda-se fortemente que as prefeituras brasileiras se atentem à legislação em vigor e não levem adiante seus projetos de exploração de loterias próprias, pela insegurança jurídica e inúmeros riscos envolvidos. O assunto poderá ser oportunamente rediscutido, mas enquanto não houver garantias jurídicas sólidas, a exploração de loterias municipais será aventura incondizente com o papel que cabe às prefeituras.



João Rachid Motta é advogado.



PALAVRA DO LEITOR

Ciência x ideologia

Para aqueles que não acreditam nos institutos de pesquisas eleitorais por mostrarem Lula disparado na liderança e gostariam de ver outro candidato ocupando a honrosa posição, sugiro: façam pesquisa dirigida de intenções de voto com os internados por Covid nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) dos hospitais brasileiros, certamente os resultados serão diferentes.

Alencar Marcon

Santo André



Hans Grudzinski

Não sou de Mauá, mas vejo com bastante tristeza a insensibilidade no coração dos que decidiram destruir a Casa Hans Grudzinski, riqueza histórica de município com poucos patrimônios (Setecidades, dia 4). Sem mais palavras.

Gerson Maebuti

Santo André



Radar

Peço ao departamento de trânsito se possível ativar radar – o mesmo está todo enferrujado, dando a impressão de que está desligado e no chão não tem os sensores – da esquina da Avenida Pereira Barreto, sentido São Bernardo, com a Avenida Gilda, porque o farol vermelho não é respeitado e corre-se o risco de acontecer acidentes.

Wilson Roberto

São Bernardo



Centreville

Durante muitos anos acompanhei a luta dos meus tios, moradores do Centreville, em Santo André, em obter a regularização de sua casa. A luta de uma comunidade toda, que no último fim de semana chegou ao fim (Setecidades, ontem). Presenciar a emoção dos moradores em receber a matrícula de seus imóveis foi certamente algo tocante, além de importante demonstração de que, com foco e inteligência, é mais que possível superar as burocracias estabelecidas e levar dignidade à população. Parabéns a todos os andreenses beneficiados por mais essa arguição de amor pela nossa cidade.

Alexandre Vieira

Santo André



Defesa de diretos

<EM>A Associação Cultural e Social dos Amigos e Moradores do Jardim Ipanema recebeu demanda de caráter emergencial: uma criança nascida em 18 de abril de 2018 carece de vaga em creche municipal. A genitora encontra-se mui enferma e sendo assistida em tratamento pós-operatório no CHM (Centro Hospitalar Municipal). O artigo 54, IV, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) previa que as crianças de zero a 6 anos de idade deveriam ter direito de atendimento em creche e pré-escola. A Lei 13.306/2016 alterou esse inciso e estabeleceu que o atendimento em creche e pré-escola é destinado às crianças de zero a 5 anos. A família fez a inscrição na Creche Angela Masiero e, em seguida, encaminhamos ao Conselho Tutelar II. Estamos aguardando resposta satisfatória para essa criança andreense. Ainda assim, temos conhecimento da força deste Diário e decidimos fazer pelo à Prefeitura de Santo André, por meio desta coluna de tratativas de informações valiosas e fundamentais no território nacional. Defesa de direitos é questão primordial para nós.

Wilma Maria Moraes

Santo André



Invasão

Mas o que é isso? O vereador do PT Renato Freitas, de Curitiba, no Paraná, invadiu igreja assustando as pessoas que lá se encontravam professando sua fé. É de um atrevimento sem fim. E o sujeito vem falar em preconceito racial em tentativa de justificar seu ato como legítimo? Onde está a lei que não pune esses vândalos. Eles têm nome e RG, e fizeram questão de mostrar suas caras. Essa invasão faz lembrar o poema e Eduardo Alves da Costa: ‘Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim/E não dizemos nada/ Na segunda noite, já não se escondem: as flores, matam nosso cão e não dizemos nada/Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa/Rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo/Arranca-nos a voz da garganta/E já não podemos dizer nada. É isso que vai acontecer se não houver reação a essa invasão vergonhosa.

Izabel Avallone

Capital