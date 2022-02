Vasco vai homenagear o ídolo Roberto Dinamite com título benemérito e estátua

07/02/2022 | 20:20



Roberto Dinamite, para muitos o maior ídolo da história do Vasco, será homenageado. Por iniciativa do presidente do Vasco, Jorge Salgado, e aprovação por unanimidade da diretoria, nesta segunda-feira, o eterno camisa 10 será indicado para receber o título de benemérito pela dedicação ao clube. Uma estátua também será feita em homenagem ao eterno ídolo.

Roberto, de 67 anos, atuou pelo Vasco de 1971 a 1979 e de 1980 a 1992. Foi campeão brasileiro em 1974 e carioca em 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Disputou 1.100 partidas pela equipe de São Januário e marcou 708 gols. É o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols.

Desde o final do ano passado, Roberto faz tratamento contra tumores. Ele passou por uma cirurgia de emergência na última semana de 2021 por conta de uma obstrução em parte do intestino. Dinamite recebeu alta no dia 31 de dezembro e disse que o procedimento foi um sucesso.

Na liderança do Campeonato Carioca, o Vasco vai ter o clássico com o Botafogo, domingo, em São Luís, no Maranhão, com direito a R$ 500 mil para cada clube. O duelo estava previsto anteriormente para segunda-feira, em São Januário.