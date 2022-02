O sonho virou pesadelo

Rodermil Pizzo



07/02/2022 | 23:59



Um estudo aponta que 95% das agências de viagens no Brasil são microempresas e empregam menos de dez funcionários. Com características e estruturas ligadas a família ou amigos, partem de um sonho de pequenos investidores para serem o porto seguro profissional.

Não é incomum encontrar quem deseja, na aposentadoria, abrir uma pousada à beira-mar ou no interior, assim como agentes de viagens sonham em abrir sua própria agencia depois de tempos sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Sabido é que sonhar, desejar e querer não bastam para lograr sucesso. Nos dois últimos anos este ideal de transformação deu lugar ao pesadelo para muitos.

Manter o negócio em atividade com tantos percalços é um desafio. O desejo do pequeno empresário, de uma atividade próspera e tranquila, se vê em meio ao ringue de luta sem condição de igualdade.

Grandes empresas possuem caixa para se manter; já o pequeno investidor, não. Voltar para CLT não é opção para estes sonhadores, uma vez que o mercado está enxuto e irá permanecer assim. A mudança para o setor não é passageira e está concretizada.

Buscar empréstimos no setor financeiro é inviável; ser grande sonhador não tem grande score.

Reduzir custo? Onde? As agências já trabalhavam no limite!

Sempre que há crise, os maiores prejuízo e impacto são do menor na escala produtiva.

O mundo do turista está voltando, porém, o mundo que atende turistas, não. Algumas operadoras iniciaram o processo de retomada com mudanças permanentes para salvarem suas marcas, inclusive tendo de sacrificar aos seus coligados. Infelizmente, estão corretas. Na guerra pela sobrevivência, sempre o ''eu'' estará acima do ''nós''.

A prova dos nove é o deslanchar de empresas como a 123Milhas. Tudo pela internet, sem custos do passado e sem grandes passivos, utilizando plataforma on-line para se tornar hoje a empresa com maior potencial de marketing, competitividade de preços e vitrine ao cliente.

Vender direto, sem intermediários, é exatamente o que todos buscarão para se manter vivos. O pontocom será à saída de muitos.

Aprendemos a comprar pelo celular, pelo note, até pela smart TV. O que aprendemos, se for produtivo, permanece em nossas rotinas. A única coisa que aprendemos todos os dias e não as mantemos é a gratidão, mas isso é assunto para outro colunista.

Aceitar a mudança é obrigação e quanto mais rápido o fizer, menores os impactos moral e financeiro



Rodermil Pizzo é jornalista, mestre em hospitalidade, doutorando em comunicação e colunista do Diário do Grande ABC, Band FM Brasil e Diário Mineiro.