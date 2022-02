Bolsonaro diz a youtuber que não seria 'difícil' acertar tiro em 'gordinho' como ele

07/02/2022 | 17:55



O presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu no Twitter nesta segunda-feira, 7, que não seria difícil acertar um alvo "gordinho" como o youtuber Cauê Moura, em resposta a um vídeo publicado pelo influenciador, que mostra Bolsonaro com dificuldades de manusear uma arma.

O vídeo divulgado pelo youtuber exibe o presidente acompanhado do filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), e um instrutor, em visita feita a um clube de tiro no domingo. "O capitão mentecapto não sabe nem atirar", escreveu Moura, no tuíte publicado.

Na manhã desta segunda-feira, Bolsonaro atacou o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) ao comentar a visita ao clube de tiro com apoiadores em Brasília. O presidente disse que, "por coincidência" atirou no alvo vermelho e afirmou que o "picaretão" vai recolher as armas se for eleito. "Tinham três alvos vermelhos. Por coincidência, eu botei no vermelho", comentou, aos risos.