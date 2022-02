Brasil entra no programa Global Entry, que dá mais agilidade no ingresso aos EUA

07/02/2022 | 17:25



Embora a exigência de visto não mude, os brasileiros passarão a ter a opção de ingressar nos Estados Unidos com mais agilidade. O governo anunciou nesta segunda-feira que o Brasil entrou no programa "Global Entry" (GE) - entrada global, em inglês - que dá mais rapidez no controle de passaporte na chegada aos aeroportos dos EUA.

Normalmente utilizado por viajantes frequentes aos Estados Unidos, o programa já está em vigor para outros 11 países. O Brasil será o terceiro país da América do Sul a participar do programa, já disponível para viajantes argentinos e colombianos. A lista ainda inclui Índia, Reino Unido, Alemanha, Panamá, Cingapura, Coreia do Sul, Suíça, Taiwan e México.

Por meio do GE, os brasileiros também poderão escapar das longas filas de imigração nos Estados Unidos e fazer o controle de passaporte diretamente em quiosques automáticos - semelhantes aos instalados pela Polícia Federal nos principais aeroportos internacionais do Brasil.

Para participar, é preciso se cadastrar junto à Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês), órgão norte-americano responsável pelo controle de entrada de estrangeiros naquele país. Além do pagamento de uma taxa de US$ 100, será preciso passar pelo crivo das autoridades americanas.

De acordo com nota conjunta divulgada pelo governo, a implementação do GE para cidadãos brasileiros foi coordenada pela Casa Civil e contou com o envolvimento dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Economia, assim como da Receita Federal e da Polícia Federal.

O pedido pode ser realizado no site da CBP, em inglês: (https://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry/how-apply).