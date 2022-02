Viajantes vacinados podem entrar em Aruba sem teste para covid-19

Redação

Do Rota de Férias



07/02/2022



O governo de Aruba anunciou que viajantes vacinados contra a covid-19 (com esquema completo, que inclui as duas doses e reforço, quando aplicável) não precisam mais realizar o teste de antígeno ou PCR para entrar no destino. Veja detalhes sobre a nova regra.

Turismo em Aruba: regras para viajantes vacinados

Protocolos de saúde atualizados

Documentos necessários para viajar:

Passaporte válido até antes do término da estada autorizada em Aruba.

Certificado internacional de vacina contra febre amarela aplicada 10 dias antes da viagem.

Maiores de 12 anos

Comprovante de vacinação contra a covid-19 com o esquema vacinal atualizado e completo.

ED Card online.

Seguro Covid (US$ 15 por adulto e gratuito para menores de 14 anos)

O Seguro de Visitantes de Aruba é um seguro de viagem obrigatório que ajuda a proteger os turistas de possíveis despesas médicas e não médicas caso testem positivo para covid-19 durante a estada em Aruba. Para fazê-lo é bastante simples. Após a conclusão do processo do ED Card, o passageiro receberá a confirmação de aprovação da viagem, que será exibida digitalmente ou em cópia impressa no check-in ou embarque.

Vale ressaltar que essas regras valem para países classificados como baixo risco, onde o Brasil – por conta do alto índice de vacinação – se encontra. Entretanto, a lista é atualizada a cada duas semanas. Para verificar a situação, os passageiros devem acessar o site oficial do destino.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe como funcionam as novas regras para viajantes vacinados que querem visitar Aruba, é importante ficar atento a uma série de detalhes para planejar o roteiro. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.