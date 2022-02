Sonhos de menina. Um antigo curso de noivas. A verdadeira minha casa, minha vida...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/02/2022 | 05:19



Em seu álbum, guardado pelo primo Vicente e reproduzido pelo Paulinho, colega de Redação, Marly procurou ilustrar cada página com uma foto recortada das revistas da época. É o exemplo desta casa, com grandes jardins, toda florida, um lindo terraço, vidraças para fora sem grades, sem maiores proteções, sonho da jovem naqueles anos 50.

Já o cartão do centro de noivas ganha o recorte colorido de uma japonesinha que saiu em outra revista.

É certo que muitas outras moçoilas fizeram o mesmo, com álbuns semelhantes, diários com suas lembranças e sonhos. No caso da Marly, a nossa sorte foi o álbum cair nas mãos do projeto Memória. Certeza de repercussão entre as jovens senhoras que nos acompanham nestes anos todos. Com elas, estamos retornando no tempo.

TESOUROS. Vejam as legendas nas ilustrações: meu lar é meu tesouro; nota 100 com louvor: e a assinatura da orientadora naquele dia 5 de janeiro de 1958: predominam as flores - Crédito das fotos – Álbum pessoal; reprodução: Paulo Cesar Teixeira Nunes

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 9 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1762

MANCHETE – Político de Santo André envolve-se em falso sequestro.

COMÉRCIO – Mesbla vende a primeira TV em cores no Grande ABC. Várias lojas de Santo André estão expondo os aparelhos de televisão em cores, mas a primeira loja a vender um deles foi a Mesbla da Praça do Carmo. O Sr. Rubens, o primeiro comprador, pagou Cr$ 7.517,00 a vista por uma TV C-661, Telefunken de mesa.

HOMENAGEM – A Câmara Municipal de São Bernardo aprovou, em primeira discussão, anteontem (7-2-1972), o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Guido Ezio Gambini, concedendo a cidadania são-bernardense a Rudolf Wilhelm Karl Leiding, presidente da organização mundial Volkswagen.

NOTA – Guido Ezio Gambini, amigo querido de muitos anos, por onde anda você?

EM 9 DE FEVEREIRO DE...



1882 - Nasce Said Bechara, comerciante de São Bernardo.

1902 - Coronel Oliveira Lima, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de São Bernardo, lembra que desde 1898 não era feito alistamento eleitoral na região.

Domingo de Carnaval. Vários grupos de mascarados e alguns zés pereiras percorreram a capital. Os bailes dos clubes dos Fenianos, Democráticos, Arautos do Averno e Filhos de Plutão estiveram muito animados.

1922 – Nomeada a professora Angelina Ornell, adjunta do Grupo Escolar de Araras, para substituir, em comissão, o professor Cassiano de Faria, da Segunda Escola Masculina de São Bernardo.

Nápoles, 9 (UP) – Caíram grandes nevadas nesta província, interrompendo-se as comunicações com a Calábria e a Sicília. Roma registrou 10 graus negativos. O gelo isola cinco cidades da Noruega.

1917 – Visitam a Estação de São Bernardo, hoje Santo André, Júlio de Amorim, negociante no Rio de Janeiro, e o Dr. Felix Pereira, médico em São Paulo.

1952 – Em 28 de janeiro foi realizada eleição na Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André). Antonio Braga eleito presidente; Emílio Sortino, vice-presidente.

Lançada a revista “Folclore”, editada pela Comissão Paulista de Folclore e pelo Centro de Pesquisas Folclóricas Mario de Andrade. Publicação trimestral dirigida por Rossini Tavares de Lima e Hernani Donato.

NOTA – Professor Rossini é autor do artigo “Os pássaros de São Bernardo”, conforme citação do professor Antonio Perez, criador do Centro de Pesquisa do Folclore de São Bernardo.

No início do século XX, jovens da região apanhavam pássaros nas matas locais e os conduziam para venda no antigo Mercado Municipal paulistano.

A fauna era rica na Serra do Mar, e mesmo nas áreas mais urbanizadas a presença de pássaros multicoloridos ainda é grande.

1957 – Festejada a cobertura do edifício onde deverá ser instalada a emissora de rádio de “O Estado de S. Paulo”, no quilômetro 40 do Caminho do Mar, em São Bernardo. Para celebrar a cobertura, houve encontro no local de diretores do Estadão e o pessoal que trabalhava nas obras. Previsão era de que o prédio deveria ficar pronto em dois meses.

NOTA – O espaço destinava-se aos transmissores da futura Rádio Eldorado.

1967 – Governo militar brasileiro decreta a Lei de Imprensa. É instituída a censura prévia nos meios de comunicação.

1987 - Professor Farid Casseb, advogado tributarista, voltava a dirigir a Faculdade de Direito de São Bernardo; Ricardo Lewandowski, o vice.

TERRITÓRIO BRASILEIRO

Em fevereiro de 1942, durante a II Guerra Mundial, era criado o Território de Fernando de Noronha (decreto-lei federal 4102), arquipélago desmembrado do Estado de Pernambuco.

MUNICÍPIO BRASILEIRO

Hoje é o aniversário de Granjeiro, em Pernambuco.



SANTOS DO DIA

Ana Catarina Emmerich (Alemanha, 1774-1824). Bem-Aventurada.

Miguel Febres Cordero Munhoz (Equador, Cuenca, 1854 – Espanha, 1910). Religioso e professor. Considerado o padroeiro dos pedagogos.

Apolônia

Marun

Falecimentos

Santo André

Maria Rondelli Mitestainer, 94. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hisakazu Aso, 94. Natural do Japão. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Comerciante. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Tereza Paulino Giordan, 94. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Malvina Bertollo Parussolo, 89. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Renato Garvulho, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Maria de Lourdes Damasceno, 97. Natural de Cansanção (Bahia). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro São Caetano.

Elvira Bononi, 94. Natural de Bocaina (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano, Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Marlene Faustino dos Santos, 82. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Mauá

Roberto Teodoro Pinto, 68. Natural de Quatá (São Paulo). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Francisco Cândido de Jesus, 66. Natural de Manga (Minas Gerais). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.