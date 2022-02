Cantora está internada há mais de 400 dias após de dar à luz com Covid-19

07/02/2022 | 15:10



A cantora Eva Rodrigues, 40 anos de idade, está internada há mais de 400 dias em um hospital em Manaus, no Amazonas, e com sequelas graves em decorrência da Covid-19 - ela deu entrada no dia 4 de janeiro de 2021, grávida de 38 semanas, e deu luz à Nathan, logo no primeiro dia de internação.

E, logo depois do parto, a família da artista pediu a transferência de Eva para o Hospital Samel - ela passou os últimos 13 meses nesse local.

E, mesmo com todos os obstáculos enfrentados por Rodrigues, ela deverá receber alta ainda este mês.