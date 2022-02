Ribeirão Pires abre matrículas para cursos esportivos

Da Redação



07/02/2022



A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL) de Ribeirão Pires, divulgou a abertura de vagas para os cursos esportivos que serão oferecidos em seus polos.

O município está oferencedo cursos de artes marciais, aulas de alongamento, danças e esportes tradicionais como futebol, volei e basquete.

Na SEJEL IV Divisão, as matrículas poderão ser efetuadas nos dias 9 e 10. Já no CTT João Neves, as inscrições estarão abertas nos dias 10 e 11.

No CTT Parque Aliança, por enquanto, estarão abertas apenas as rematrículas no dia 15.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, de acordo com o horário de cada uma das unidades.



SEJEL IV Divisão:

Dias: 09 e 10/02

Horários: 08:30 até 12:00 e das 13:30 até 16:30

Documentos Necessários: RG, comprovante de residência (ser morador de Ribeirão Pires) e 2 fotos

Endereço: Estrada do Sapopemba, 5055, IV Divisão

Cursos disponíveis: Alongamento, Ginástica localizada, Zumba, Fit dance, Boxe, Taekwondo, Judô, Capoeira, Futsal, Voleibol, Handebol,e Basquetebol.



CTT João Netto:

Dias: 10 e 11/02

Horários: 10:00 até 16:00

Documentos Necessários: RG, comprovante de residência (ser morador de Ribeirão Pires) e 2 fotos

Endereço: Avenida prefeito Valdírio Prisco, 193, centro

Cursos disponíveis: boxe, karatê, capoeira, judô infantil, ginástica, futebol, futsal, voleibol e handebol.



CTT Parque Aliança (Somente Rematrículas):

Dias: 15/02

Horários: 09:00 até 16:00

Documentos Necessários: RG, comprovante de residência (ser morador de Ribeirão Pires) e Carteirinha do curso de 2021

Endereço: Rua Paraná, 1011B, Parque Aliança