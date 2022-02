Rafael Vitti fala sobre casamento com Tatá Werneck: - Se precisar, cada um vai para o seu canto na casa

07/02/2022 | 14:10



Rafael Vitti volta às telinhas da Globo como protagonista da novela Além da Ilusão. Em entrevista ao jornal Extra, o ator abriu o jogo sobre paternidade e o casamento com Tatá Werneck.

Na conversa, ele afirmou que não há segredo para ter uma família perfeita e conta que amadureceu muito com o passar dos anos.

- De longe, eu sou uma pessoa perfeita. Mas de perto... Tá maluco! Hoje me sinto amadurecido. Ainda sou um garoto de 26 anos, mas as escolhas que fiz, de construir uma família e de casar, me trouxeram uma maturidade maior. Ter que lidar com isso na pandemia também me deixou mais cascudo. Não dá para ser um molecão. Apesar de que, em alguns momentos, eu ainda sou. Ainda mais com Tatá! Preservamos esse lado infantil, de brincar e zoar.

Além disso, o artista revelou que, como todos os casais, eles também possuem suas diferenças e se dedicam para manter um relacionamento saudável e duradouro.

- Para estarmos juntos hoje, tivemos que passar por muitas provações. Não existe relação em que você vai se entender 100% com a pessoa, mas temos uma cumplicidade, e isso é difícil achar numa pessoa. Hoje em dia, é muito fácil desistir na primeira rusga, mas nos amamos e queremos ficar juntos. Temos nossas questões, nossos problemas, discutimos, mas queremos fazer dar certo. Se precisar, cada um vai para o seu canto na casa. Mas, quando conseguimos transpor os problemas, vamos ficando mais fortes.

O pai da pequena Clara, de dois anos de idade, também falou um pouco sobre a criação da filha.

- Eu e Tatá nos esforçamos para evitar seguir padrões comuns como impor a nossa vontade só porque somos os adultos. Respeitamos Clara, que está aprendendo a lidar com seus sentimentos. Sempre consegui contornar as situações em que ela não quis algo e não respeitou, ou quando quis fazer alguma coisa perigosa e não aceitou o não. Até fico feliz quando acontece. Claro que isso é impossível de ser mantido para sempre. Tem momentos em que a gente vai perder a cabeça, mas não aconteceu comigo ainda. Ela é uma criança maravilhosa. É só explicar, que ela entende.