Foto de perfil do WhatsApp: veja como ocultá-la de contatos desconhecidos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/02/2022 | 13:55



Para quem busca maior privacidade online, uma boa dica é ocultar a foto de perfil do WhatsApp. Com o recurso habilitado, apenas os números que estão salvos na sua agenda do celular poderão visualizar a imagem. Isso significa que contatos desconhecidos não terão acesso. Veja como ativar a função.

Acesse as configurações do WhatsApp. Em seguida, clique em “Conta”. Dê um toque em “Privacidade”. Selecione “Foto do perfil”. Agora, mude para a opção “Meus contatos”. Assim, apenas os telefones salvos em sua agenda poderão visualizar sua foto de perfil no WhatsApp.

Na galeria, veja em capturas como ocultar sua foto de perfil no WhatsApp. O tutorial foi realizado em um celular iOS, mas é similar em modelos Android: