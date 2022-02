Equipe Ambiental resgata urutau em Ribeirão Pires

Da Redação



07/02/2022 | 11:48



A Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem Estar Animal, realizou neste fim de semana, o resgate de um urutau no Jardim Alvorada.

A ave, que tem hábitos noturnos, foi encontrada desnorteada no quintal de uma casa durante a manhã de sábado (5). O animal está bem e continua em observação na base do departamento. Em breve deve ser reintroduzido à natureza.

Urutau - Conhecido também como mãe-da-lua, urutau-comum, urutágua, urutágo, Kúa-kúa e Uruvati, o urutau é uma ave de hábitos noturnos que está presente em vários Estados do Brasil, principalmente em regiões de Mata Atlântica, como é o caso da Estância. O animal se alimenta de insetos, principalmente as mariposas, onde ele usa o mimetismo para imitar um tronco de árvore e surpreender as presas.