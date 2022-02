Viih Tube revela já ter sofrido por medo de cancelamento :- Internet estava cansando

07/02/2022 | 11:10



Viih Tube participou de uma entrevista à coluna de Leo Dias e conversou com o jornalista sobre carreira e vida amorosa. Aos 22 anos de idade, a fama da youtuber e ex-participante do BBB21 cresce a cada dia. Sempre na mira da mídia, ela desabafou que já sofreu por medo de cancelamento:

- Internet estava cansando, dava medo de abrir o celular. Até que parei de me cobrar tanto e fui ser mais feliz comigo mesma.

A youtuber também surpreendeu ao revelar que não recebeu pela participação no BBB21:

- Não teve cachê. Mas agora estou ganhando três ou quatro vezes mais. Juntando dá três prêmios do Big Brother Brasil.

Recentemente, a famosa deixou claro que o affair com Lipe Ribeiro não deu certo e foi vista aos beijos com outro. Solteira e com fama de pegadora, ela conta que nunca aceitaria relacionamento aberto:

- Não acredito. Se eu começar a gostar de alguém não vou querer ver com outra pessoa. A Viih Tube santa existe, mas está guardadinha guardadinha.