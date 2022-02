Após polêmica, Whoopi Goldberg pode se demitir da ABC

07/02/2022 | 11:10



Parece que Whoopi Goldberg não está nada satisfeita com a decisão da ABC de suspendê-la do The View e está supostamente ameaçando deixar o talk show para sempre, as informações são do site News Hub.

- Ela sente que os executivos da ABC lidaram mal com isso, informou uma fonte ao New York Post.

Vale pontuar que ela esteve no centro de uma polêmica envolvendo a comunidade judaica. A apresentadora afirmou que o Holocausto não era sobre raça e se referiu aos judeus como pessoas brancas.

- A maioria dos nazistas eram brancos, e a maioria das pessoas que eles estavam atacando eram brancos.

Em sua conta do Twitter, a artista chegou a se desculpar pela declaração:

No programa de hoje eu disse que o Holocausto não é sobre raça, mas sobre a desumanidade do homem para com o homem. Eu deveria ter dito que é sobre ambos. Como Jonathan Greenblatt, da Liga Antidifamação, compartilhou: O Holocausto foi sobre a aniquilação sistemática do povo judeu pelos nazistas ? que eles consideravam uma raça inferior. O Povo Judeu ao redor do mundo sempre teve meu apoio e isso nunca vai ceder. Sinto muito pela dor que causei.