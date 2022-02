Rainha Elizabeth II completa 70 anos de reinado

07/02/2022 | 11:10



Rainha Elizabeth II está comemorando neste domingo, dia 6, 70 anos de reinado. E não é para qualquer um! Está marca nunca foi alcançada por nenhum outro monarca na história do Reino Unido.

O evento comemorativo é conhecido como Jubileu de Platina e conta com desfiles, festas e cerimônias. Neste ano, as comemorações irão acontecer em junho, início do verão no hemisfério norte.

Declarações sobre Camilla Parker Bowels

Em uma mensagem nas redes sociais, a rainha fez uma declaração surpreendente sobre o futuro da nora, Camilla Parker Bowels, na monarquia. Como você já deve saber, assim que Elizabeth morrer seu filho mais velho - Charles - irá assumir o trono como Rei.

No entanto, mesmo que o pai de Harry e William seja casado com Camilla, não existe a obrigação dela se tornar rainha. Inclusive, as especulações seriam de que ela assumiria o título de Princesa Consorte.

Depois de muitos rumores, Rainha Elizabeth revelou seus desejos:

E quando, no devido tempo, meu filho Charles se tornar rei, eu sei que vocês darão a ele e a sua esposa Camilla o mesmo apoio que me deram; e é meu sincero desejo que, quando vier o tempo, Camilla será conhecida como Rainha Consorte ao continuar seu próprio e leal serviço.

Um porta-voz de Charles e Camilla indicou que o casal ficou muito feliz com as palavras da monarca.