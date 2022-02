'Amo artistas inovadores', diz Christina Aguilera sobre Anitta

07/02/2022 | 10:49



Após quase 20 anos, Christina Aguilera lança um álbum somente com músicas cantadas em espanhol. O pai da cantora, Fausto Xavier Aguilera, é equatoriano com cidadania americana. A mãe da artista, Shelly Loraine Fidler tem ascendência irlandesa e alemã, mas atuava como professora de espanhol.

"Quero passar essa conexão com as minhas raízes para os meus filhos, mostrar pra eles que é importante correr atrás das nossas paixões", afirmou Christina Aguilera em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, no domingo, 6.

Perguntada sobre referências de artistas brasileiros, a cantora elogiou Anitta. "Amo artistas inovadores, que não têm medo de críticas e se impõem para se expressarem livremente como artistas", enfatizou.

Anitta lançou o single Boys Don't Cry no fim de janeiro, primeiro grande investimento da brasileira na carreira internacional.