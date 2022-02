Wi-Fi fraco? Confira dicas para contornar o problema

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/02/2022 | 10:55



Se deparar com o indesejado sinal de “carregando” enquanto se navega na web é algo que grande parte dos usuários já passou. No contexto de home office e EaD, no entanto, um sinal de Wi-Fi fraco pode ser prejudicial. Pensando nisso, a Mercusys separou quatro dicas que, se realizadas corretamente, podem deixar a conexão da casa mais rápida e inteligente, além de menos suscetível às famosas quedas.

Atualizações do roteador

Assim como smartphones, notebooks e demais gadgets, os roteadores constantemente ganham atualizações de firmware, que visam melhorar atributos na conexão e no sinal do Wi-Fi. O que acontece é que os usuários menos atentos só configuram seu dispositivo de rede ao adquiri-lo, esquecendo de realizar as atualizações necessárias conforme os meses e anos passam.

“Constantes atualizações tornam o sistema do seu roteador mais eficiente, proporcionando um aumento de desempenho e velocidade, além de eliminar eventuais bugs e tornar seu aparelho mais seguro. E é mais simples do que se imagina: para um passo-a-passo orientado, você pode contatar o suporte técnico de sua fabricante ou acessar seu site para conferir se existem atualizações disponíveis”, afirma Alexandre Nogueira, Gerente Executivo de Vendas da Mercusys.

Sobrecarga de dispositivos conectados

Uma característica natural das redes sem fio é que a conexão é sempre compartilhada e capturada por vários dispositivos. Portanto, é possível ter um Wi-Fi fraco quando muitos aparelhos estão vinculados ao mesmo roteador. Assim, é importante verificar a quantidade recomendada de dispositivos conectados e não adicionar muitos usuários à sua rede sem fio.

“Vale também investir em roteadores que apresentam as funções Quality of Service (QoS) e MU-MIMO. Enquanto o primeiro é projetado para garantir a operação eficiente quando se depara com sobrecarga ou congestionamento de rede, o segundo promete maior envio de dados e aumento de performance em múltiplos dispositivos”, explica Alexandre.

Repetidores e roteadores mesh

Um dos motivos pelo sinal de Wi-Fi fraco pode estar na baixa cobertura oferecida pelo roteador. Em uma casa com diversos cômodos e andares, por exemplo, um modelo de entrada, que costuma cobrir um alcance de até 50m², não será suficiente. Assim, o especialista da Mercusys sugere investir em repetidores de sinal ou até mesmo roteadores Mesh.

“Por meio de dois ou mais dispositivos interligados, os roteadores com a tecnologia Mesh, criam uma ‘malha’ de conexão, garantindo alta cobertura de rede e permitindo internet de qualidade para todos os cômodos da residência. E, diferentemente dos repetidores de sinal – muito eficientes em certos casos, vale ressaltar –, os dispositivos Mesh não criam novas conexões, mas sim integram os pontos de acesso em uma só rede”, comenta Alexandre.

Local desfavorecido

Por último, a dica mais simples: não esconda seu roteador em estantes ou racks. Quanto mais aberto o ambiente em que o dispositivo de rede for posicionado, melhor. Para que o Wi-Fi seja distribuído da melhor forma possível, a sugestão é colocá-lo em lugares altos e longe de paredes e objetos. Outra dica é centralizar o aparelho em um ponto estratégico da casa, o que deverá acabar com as chamadas “zonas de sombra” e possibilitará que o sinal chegue com mais potência nos devices conectados.