Asteroide troiano: segundo astro que segue órbita da Terra é descoberto

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/02/2022 | 10:55



Astrônomos confirmaram a existência de um segundo asteroide troiano na órbita da Terra. Isso significa que há mais um astro que acompanha o planeta em sua trajetória ao redor do Sol. Batizado de 2020 XL5, foi avistado pela primeira vez em 2020, mas, à época, foi cogitado de que ele estava apenas de passagem. A descoberta foi publicada no periódico Nature Communications.

De acordo com dados do telescópio Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR), localizado no Chile, o 2020 XL5 é um asteroide tipo C (rico em carbono) e que tem 1,18 quilômetro de diâmetro. A estimativa é que ele permaneça na órbita da Terra por, pelo menos, 4 mil anos – até que oscilações gravitacionais o expulsem para outras regiões do espaço.

Este é apenas o segundo asteroide troiano descoberto na órbita da Terra. O primeiro detectado é o 2010 TK7. Ele mede 300 metros de diâmetro e acompanhará o planeta por cerca de 15 mil anos. Esses astros estão entre os objetos mais antigos do Sistema Solar e são bons alvos de estudo para entender a formação e o funcionamento do cosmo.

É válido destacar que os asteroides troianos acabam seguindo determinada órbita, pois ficam presos em uma espécie de estacionamento natural, em que a gravidade de dois astros se contrabalança para estabilizar objetos. Todo sistema entre dois corpos possui cinco regiões gravitacionais, representadas pelas siglas L1, L2, L3, L4 e L5.

Os asteroides troianos 2020 XL5 e 2010 TK7 estão localizados no ponto L4 da órbita da Terra. Já o telescópio James Webb se instalou no L2, a cerca de 1,5 milhão de km de distância do planeta.