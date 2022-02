Fla denuncia racismo em ofensas de torcida a Gabriel; Flu promete investigar

06/02/2022 | 23:35



Uma nova acusação de racismo foi registrada neste domingo no futebol brasileiro. No clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, o atacante Gabriel ouviu da arquibancada - onde se encontravam torcedores da equipe das Laranjeiras - insultos racistas.

Após a derrota para o Fluminense, o jogador do Flamengo fez um desabafo nas redes sociais e pediu que verdadeiras atitudes sejam tomadas contra os atos de racismo praticados nos estádios. "Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!", escreveu Gabriel.

Os dois clubes também se pronunciaram sobre o ocorrido. O Flamengo, onde joga o atacante, afirmou prestar toda solidariedade a Gabriel e disse que estará sempre ao lado do jogador. "O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta Gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime", afirmou o clube rubro-negro.

O Fluminense, por sua vez, informa estar investigando a ofensa racista, buscando apoio auxiliar de outras câmeras e filmagens. Ainda assim, a equipe tricolor diz repudiar qualquer tipo de preconceito e que se orgulha de ter como lema "Time de todos".

"O Fluminense informa que está apurando o episódio em que um torcedor supostamente teria dirigido palavras racistas ao atacante Gabriel Barbosa, ao final da partida deste domingo. O próprio autor da divulgação do vídeo diz que teve a impressão, sem certeza, de ter ouvido as supostas ofensas, e, neste sentido, o Fluminense informa que está buscando as imagens do estádio a fim de auxiliar na apuração da existência ou não do fato e na identificação de eventual autoria. O clube reitera que considera intolerável qualquer tipo de preconceito e se orgulha de manter como lema o 'Time de Todos', de respeito ao próximo, independentemente de raça, gênero, credo ou orientação sexual", escreveu a equipe das Laranjeiras.

RACISMO CONTRA JOGADOR DO SÃO PAULO - O atacante Vitinho, que se destacou na campanha do São Paulo na Copinha, foi alvo de ofensas racistas neste fim de semana pelas redes sociais. Ele recebeu mensagens nas redes sociais de um torcedor que o chamava de "macaco sem caráter" e "mal agradecido". O time do Morumbi prestou apoio ao jogador e escreveu, em nota, que "racismo é crime, é inaceitável, é nojento".