Colômbia: governo anuncia plano de combate à inflação, focando setor agropecuário

06/02/2022 | 22:06



A Colômbia anunciou neste domingo (6) um plano para combater a inflação no país, durante pronunciamento do ministro da Fazenda, José Manuel Restrepo, na sede do governo colombiano. A iniciativa tem foco no setor agropecuário e visa a diminuição de custos de produção.

O governo avançará com uma legislação nas próximas semanas para reduzir os custos de insumos agrícolas e de tarifas de importação de produtos deste setor. Outra medida inclui ações para aumentar a oferta agropecuária da Colômbia por meio de negociações com produtores, uma vez que a "alta inflação não se dá apenas na perspectiva dos custos", segundo Restrepo.

O transporte e a distribuição da produção também serão aprimorados, segundo o comunicado do governo colombiano, de forma a tornar cadeias logísticas mais eficazes. O plano ainda inclui medidas financeiras, como geração de novos instrumentos de liquidez em crédito subsidiado para o setor agropecuário.

Na frente monetária, o Banco Central do país tem subido os juros em decisões recentes, e agora a taxa básica está em 4% ao ano. No último comunicado, o BC local disse que continuará buscando uma política que faça a inflação local convergir para a meta de 3% ao ano. Em janeiro passado, o índice de preços ao consumidor colombiano atingiu 6,94%.