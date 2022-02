Paulo Serra assina ordem de serviço do Complexo Santa Teresinha

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/02/2022 | 00:58



A Prefeitura de Santo André iniciou ontem a construção do Complexo Viário Santa Teresinha, a maior obra de mobilidade urbana dos últimos 50 anos. O projeto prevê a criação de alças elevadas que vão eliminar os cruzamentos da Avenida dos Estados, além de quatro novas pontes e três novos viadutos, melhorando a fluidez do tráfego na região. Uma das pontes será em estrutura metálica, voltada a pedestres e ciclistas.



As intervenções vão beneficiar 94 mil veículos que passam todos os dias pelo local. A expectativa é que a obra reduza o tempo de viagem dos motoristas que trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco para acessar o 1º e o 2º subdistrito. Além disso, parque linear será construído sob os novos viadutos. Chamado de Parque Urbano Santa Teresinha, o novo espaço vai funcionar na Praça Samuel de Castro Neves, local onde o prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve ontem para assinar a ordem de serviço de início das intervenções.



“Essa obra é representativa, porque é fruto do trabalho que fizemos no começo da gestão para limpar o nome do município. Também é significativa do ponto de vista da integração, de acabar com esse negócio de cidade dividida. Santo André vai ganhar nova passagem direta entre o 1º e o 2º subdistrito, impactando de maneira positiva esta região que concentra o maior fluxo de veículos da cidade”, afirmou o prefeito.



Também participou da cerimônia o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Bianchin. “Realizar obras de mobilidade é sempre um grande desafio e esse projeto nos ensinou muito, nos mostrou a importância de a gestão pública ter compromisso. São quase sete anos desde as primeiras tratativas do projeto, período em que superamos todas as etapas burocráticas para tirar a obra do papel”, comemorou Bianchin.



A obra está prevista para ser entregue em outubro de 2023 e contou com investimento de R$ 146 milhões, considerando apenas o Complexo Viário Santa Teresinha, a criação do parque urbano e a recuperação do Viaduto Castelo Branco. Esse montante faz parte de pacote de intervenções de mobilidade que conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Santo André obteve financiamento de US$ 25 milhões junto ao banco e investirá outros US$ 25 milhões (somados os valores chegam a R$ 260 milhões). Uma das obras que utilizou estes recursos foi a duplicação do Viaduto Adib Chammas, entregue no fim de 2020.