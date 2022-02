Após 70 anos de reinado, Rainha Elizabeth II planeja abdicar ao trono em 2023 para Charles assumir

06/02/2022 | 19:10



Após completar 70 anos de reinado, a rainha Elizabeth II planeja se aposentar em breve, em 2023! Segundo informações do tabloide britânico Daily Star, os planos para a coroação do Príncipe Charles ao posto de Rei já estão em andamento.

Em uma recente carta, divulgada no último dia 05, a rainha refletiu sobre o aniversário de sete décadas e deu sinais sobre a sucessão. Ela afirmou que terminando o seu reinado passará a coroa ao filho mais filho e surpreendeu ao contar que Camilla terá o título de rainha consorte.

E quando, no devido tempo, meu filho Charles se tornar rei, eu sei que vocês darão a ele e a sua esposa Camilla o mesmo apoio que me deram; e é meu sincero desejo que, quando vier o tempo, Camilla será conhecida como Rainha Consorte ao continuar seu próprio e leal serviço.rainha Elizabeth II, dizia um trecho da carta.

Ainda, segundo o jornal, chefes militares e de segurança receberam ordens para planejar a coroação de Charles

- Estamos moldando um evento militar que precisará da aprovação do Palácio quando for a hora. Nosso papel é a apresentação cerimonial e garantir que estamos prontos para qualquer data que for decidida. Temos muitos planos em andamento - mas esse será especial, disse um militar ao tabloide.

Vale pontuar que o último rei do Reino Unido foi George 6º, pai de Elizabeth 2ª. Após a morte, Elizabeth se tornou rainha com apenas 25 anos de idade, ela foi coroada em 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, aos 27 anos.