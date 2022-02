Após 40 anos, Centreville tem todos os imóveis regularizados

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



06/02/2022 | 16:25



O Centreville, em Santo André, comemorou ontem importante marca. A Prefeitura e o governo do Estado concluíram a entrega das últimas 323 escrituras de imóveis para os moradores do bairro, ou seja, agora todas as cercas de 1.300 famílias do local estão regularizadas, em processo que se arrastava há anos, desde que o espaço foi invadido há quatro décadas, e que foi impulsionado a partir do início de 2017.

Os últimos documentos foram entregues pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) e pelo secretário Executivo de Habitação do governo do Estado, Fernando Marangoni, que em 2017 ocupava o cargo de secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

“Tivemos muitos problemas jurídicos na época (em 2017). Eram questões que não podiam ser resolvidas só em Santo André, precisava de mais ajuda, mas essa história acaba hoje (ontem). Foram 40 anos de história e luta no bairro. Mas entregamos, gratuitamente, todos os títulos para as famílias”, discursou Marangoni.

Emocionado, Tarcísio da Silva Calé, 65 anos, um dos líderes da invasão e até hoje morador do Centreville, participou do ato simbólico das entregas das escrituras e comemorou a grande vitória do bairro. “É difícil de falar. Vivemos 40 anos com dificuldades e, agora, nos deram isso de presente. É uma vitória”, relata Calé.

A vendedora Maria de Fátima Faria, 63, também se emocionou. Moradora do local há 34 anos, ela diz que não se vê em outro lugar após construir uma vida no Centreville. “Nós esperamos por isso e esperamos por muito tempo. É um sonho. Minha vida toda foi aqui, sofri muito e, com essa regularização, é vida nova. É o resgate da minha vida”, comemora.