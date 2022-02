Bayer Leverkusen goleia Borussia Dortmund por 5 a 2 fora e 'se vinga' no Alemão

06/02/2022 | 15:52



Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen voltaram a protagonizar um jogo de muitos gols no início da tarde deste domingo. Jogando no Signal Iduna Park, o time de Leverkusen aplicou uma goleada por 5 a 2 nos mandantes. O confronto foi válido pela 21ª rodada do Campeonato Alemão.

No primeiro turno, em setembro de 2021, os times se enfrentaram em Leverkusen e o duelo acabou com vitória do Borussia por 4 a 3, de virada, após ficar três vezes atrás no placar. O revés em casa acabou sendo muito indigesto para o time do Bayer, que conseguiu "compensar" com uma goleada no returno. Haaland, que não atuou neste domingo por conta de uma lesão, marcou dois gols para o Borussia naquela partida.

Borussia e Bayer seguem como segundo e terceiro colocados, respectivamente. Com a goleada, o Leverkusen chega a três vitórias seguidas e vai aos 38 pontos, diminuindo para cinco a desvantagem em relação ao Borussia Dortmund, que soma 43. O time aurinegro está a nove pontos do líder Bayern de Munique, que venceu na rodada e ampliou a vantagem.

O confronto começou de maneira peculiar, foram necessários 15 minutos para que os dois times marcassem um gol contra. Aos 9, o zagueiro suíço Akanji, do Borussia, estava no lugar errado na hora errada e a bola rebatida pelo goleiro Kobel pegou nele e entrou para o gol. Seis minutos mais tarde, Frimpong desviou de cabeça contra a própria meta e empatou o jogo.

Aos 19, o Leverkusen puxou um contra-ataque fatal, passando a bola de pé em pé, que terminou em gol do jovem Florian Wirtz. O Bayer conseguiu ampliar a vantagem oito minutos mais tarde, com um golaço de falta de Robert Andrich, que acertou a bola no ângulo.

Mesmo com o placar confortável para o time visitante, os gols continuaram saindo na parte final do jogo. Aos 7, depois de uma cobrança de escanteio, a bola sobrou alta para Jonathan Tah. O zagueiro pegou de primeira e marcou um golaço para fazer 3 a 1.

Os dois últimos gols aconteceram nos minutos finais. Andrich recuperou a bola e armou rapidamente o contra-ataque, que terminou em gol de Moussa Diaby, outro jovem promissor do time de Leverkusen, aos 42. O Borussia conseguiu descontar para 5 a 2 no lance seguinte, logo após a saída de bola, com Steffen Tigges completando na pequena área.

A próxima partida do Bayer Leverkusen será diante de sua torcida, contra o Stuttgart, no próximo sábado. O Borussia Dortmund terá mais um confronto da parte de cima da tabela, contra o quarto colocado Union Berlin, fora de casa, no próximo domingo. Depois disso, o time de Marco Rose inicia o mata-mata da Liga Europa no jogo de ida das oitavas de final contra o Rangers.

Ainda neste domingo, o Wolfsburg goleou o lanterna Greuther Furth por 4 a 1, em casa. Vranckx, duas vezes, Arnold e Philipp anotaram os gols do time da casa. O Wolfsburg está em 12º lugar, com 24. Já o Greuther segue na 18ª e última colocação, com apenas dez pontos.