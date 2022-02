Filha de Arthur Aguiar fica triste ao ver o pai no monstro do BBB22: - Tá muito assustador

06/02/2022 | 15:11



A filha de Arthur Aguiar não gostou nem um pouco de ver o pai no monstro do BBB22. Neste domingo, dia 6, foi compartilhado nas redes sociais do ator um vídeo muito fofo de Sophia, de três anos de idade, reagindo à participação dele no reality.

- O papai vai vestir de monstro! Tadinho do meu pai. Eu não vou gostar disso! Tá muito assustador...

Em seguida, Maíra Cardi fala à pequena que o pai deve estar com muito medo.

- Eu também tô muito assustada mamãe.

Consolando a filha, a coach faz um pedido:

- Fica aqui para ajudar ele.

Na legenda da publicação no Instagram, a família aproveitou para declarar apoio ao ator:

Estamos aqui para ajudar ele mandando muito amor e energia positiva