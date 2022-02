Rihanna e A$AP Rocky vão se casar após o nascimento do filho, diz jornal

06/02/2022 | 15:11



Rihanna e A$ap Rocky já têm planos de se casar! Pois é, segundo o jornal Daily Mirror, os pombinhos querem oficializar a união assim que o primogênito nascer.

- Eles têm um vínculo muito próximo e Rihanna sempre foi bastante tradicional, disse uma fonte.

A cerimônia acontecerá em Barbados, no país de origem da cantora, e terá uma festa em grande estilo. Inclusive, a primeira-ministra do país, Mia Mottley, teria sido convidada para ser madrinha do bebê.

Fontes próximas à Riri ainda afirmaram que ela está super feliz com as mudanças em seu corpo causadas pela gravidez.

Rihanna e A$ap estão oficialmente juntos desde novembro de 2020.