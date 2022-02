Ana Furtado dá spoilers sobre a casa de vidro no BBB22: - Vai ser na sala de ginástica

06/02/2022 | 15:11



No último sábado, dia 5, Ana Furtado não aguentou a ansiedade e correu às redes sociais para dar alguns spoilers sobre a Casa de Vidro no BBB22.

Matando a curiosidade dos fãs do reality, a apresentadora do É de Casa revelou que o marido, Boninho, compartilhou com ela informações privilegiadas de como funcionará a dinâmica e quando os dois brothers entrarão no programa. A dupla será formada por um homem e uma mulher que integrarão o grupo Pipoca.

- Finalmente o Boninho me liberou um spoiler. Ele me contou nessa madrugada, às 4h30 da manhã, quando eu estava acordando para vir para cá para o programa, algumas coisas sobre a casa de vidro, que vai ser na sala de ginástica. Eles vão entrar na sexta-feira de manhã, os brothers vão acordar, encontrar eles dentro, não vão entender nada e ficar bem bolados.

Por fim, ela deu detalhes sobre o dia da entrada dos mais novos participantes:

.- Sexta é dia de festa. À noite, o que o Big Brother vai fazer? Vai fechar, vai lacrar a visão dos competidores que estão dentro da casa de vidro. Eles não vão participar de nada da festa. Nem um drink, nem um salgadinho. É o Big Brother Brasil na veia, obrigada Boninho!