Para ser dono do mundo

06/02/2022



Pela terceira vez em sua história o Palmeiras tentará conquistar o título de campeão mundial da Fifa (Federação Internacional de Futebol). Embora seus torcedores digam que o clube possui um título ­ que teria sido conquistado em 1951 ­, os rivais dizem o contrário e até cantam musiquinha para ''zoar''. A estreia do Verdão será contra o Al Ahly, do Egito, na terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Se vencer, estará na final da competição, no sábado.

Esta é mais uma oportunidade que o Verdão tem de conquistar o título e livrar seus torcedores da brincadeira de que o Palmeiras não tem Mundial. Lucas Montresol, 11 anos, colocou suas esperanças neste campeonato e vai usar a superstição como aliada. "Vai ganhar. No dia do jogo eu vou usar a camisa do Weverton (goleiro). A última vez que eu usei foi contra o Flamengo na Libertadores, traz sorte." Na decisão da Copa Libertadores o Verdão ganhou por 1 a 0, seu terceiro título continental.

Para Davi Verginassi, 8, a estreia do time do coração é mais uma oportunidade de torcer e celebrar em família. "Meu papai e minha mamãe são palmeirenses, estamos sempre uniformizados para ver os jogos." Além da camiseta, Davi enfeita o quarto com as cores do time. "Tenho um banner do palmeiras no meu quarto, do meu aniversário de 6 anos, tenho toalha e boneco também."

Na Academia de Futebol do Palmeiras, em Santo André, os alunos entre 7 e 11 anos vão ver juntos a estreia do time no Mundial, a escolinha terá um telão, além de comes e bebes para a hora do jogo.

Os pequenos atletas estão muito animados por esse momento e, de acordo com a turma, o Verdão vai ganhar e vai trazer o Mundial para casa.

Os rivais também estão ansiosos, mas pelo motivo oposto. Para o corintiano Lucas Gimenes, 9, o Palmeiras não é o melhor time para representar o Brasil no Mundial. "Eu vou torcer contra, muito contra, vou secar o Palmeiras, porque o Corinthians é melhor, muito melhor. O meu amigo é palmeirense e fala o contrário, mas eu tenho certeza que o Corinthians é melhor." O amigo em questão é João Balchiunas, 9, que, mesmo discordando do colega, ainda prioriza a amizade "Não importa se ele é corintiano. Ele é meu amigo, mas acho que o Palmeiras é melhor." Lucas e João, mesmo torcendo para times rivais, são melhores amigos e estão sempre juntos.

Futebol é parceria, respeito e amizade. Independentemente do time do coração, o importante é respeitar todos os que amam o esporte. Seja ele palmeirense, corintiano, são-paulino ou santista, o importante é torcer e se divertir com os amigos e familiares.