São Caetano tem bom momento freado em revés para o Rio Claro

Da Redação



06/02/2022 | 08:44



O São Caetano perdeu pela segunda vez na Série A-2 do Campeonato Paulista. Ontem, o Azulão recebeu o Rio Claro, no Estádio Anacleto Campanella, e acabou superado por 1 a 0, com gol marcado por Adriano Paulista, cobrando pênalti, aos cinco minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Azulão, que vinha reagindo na competição com uma vitória e um empate, estaciona nos quatro pontos com a mesma campanha do Rio Claro.

O São Caetano terá a oportunidade de se recuperar na quarta-feira, mas terá tarefa complicada pela frente. O time vai até o Estádio do Canindé, em São Paulo, enfrentar a

Portuguesa, às 20h