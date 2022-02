Santo André e Estado entregam as últimas escrituras do Centreville

Da Redação



Depois de 40 anos desde que foi ocupado, o Centreville, em Santo André, alcança hoje marca histórica com 100% dos imóveis regularizados. A partir do meio-dia, o prefeito Paulo Serra (PSDB) e o secretário Executivo de Habitação do governo do Estado, Fernando Marangoni, entregam as últimas 323 escrituras de imóveis para moradores do bairro, que conta atualmente com cerca de 1.300 famílias.

O processo de regularização fundiária do centreville teve impulsionamento a partir de 2017. "Fico feliz e orgulhoso por fazer parte da história desse bairro. Foram anos de espera, de muito empenho e trabalho sério. Agora, finalmente o centreville está regularizado", comemora o secretário.

Para Marangoni, que ocupou o cargo de secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André, as entregas das escrituras garantem a tranquilidade para famílias que há décadas vivem sob o medo de perder a casa própria. "Ter a casa própria, com tudo regularizado, é o sonho de muita gente e agora estamos acabando com os fantasmas de todos esses anos. Os moradores podem dormir tranquilos, com a certeza do lar. Isso não seria possível sem a parceria entre a cidade de Santo André e o Estado", destaca.

Um dos líderes da invasão e até hoje morador do Centreville, Tarcísio da Silva Calé, 65 anos, não esconde a emoção do sonho de ter o título em mãos. "Aqui é onde moramos e vimos nossos filhos e filhas crescerem. Criamos nossas raízes aqui. Com as escrituras em mãos, acaba a insegurança. O sentimento é de alegria", diz.

Projetado para ser um bairro de alto padrão em Santo André, o centreville foi elaborado pela construtora Nova-Urbe e tinha como pretensão setornar um Alphaville, que fica entre Barueri e Santana de Parnaíba. Do total de 540 lotes, 230 casas chegaram a ser concluídas e outras 309 estavam em construção, quando a empresa entrou em processo de falência e as famílias, que viviam em situação de vulnerabilidade, ocuparam a área.

Em 1986, o governo do Estado tornou proprietário do Centreville, após declarar como de interesse social. As transferências para os moradores foram realizadas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) por meio de um convênio com a Prefeitura de Santo André e restam somente alguns casos com pendências pontuais. A iniciativa é amparada pela lei federal 13.465/2017.

RIBEIRÃO PIRES

Antes de entregar asmatrículas no centreville, Marangoni estará no Paço de Ribeirão Pires, para levar 16 matrículas do programa Cidade Legal ao núcleo Petrópolis, ao lado do prefeito Clóvis Volpi (PL). A área de 5.800 metros quadrados teve a consolidação das construções irregulares em 1997, situação que chega ao fim passados 25 anos de espera.