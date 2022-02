Pontes para o futuro

Do Diário do Grande ABC



06/02/2022 | 07:53



O Complexo Viário Santa Teresinha, cujas obras serão iniciadas hoje, é bem mais que um conjunto de viadutos e pontes. Trata-se de uma intervenção que, quando concluída, favorecerá o Grande ABC de várias maneiras. A começar pela melhora no caótico trânsito que tem como principais causadores os semáforos colocados no fim do Viaduto Castelo Branco e na Avenida dos Estados.

Mas esse é apenas o primeiro impacto positivo. A ligação com a Via Anchieta, caminho que precisa ser percorrido pelos veículos de transporte que levam as mercadorias produzidas pelas empresas da região para o Porto de Santos ou que trazem insumos para a manufatura nas indústrias do polo petroquímico, por exemplo, será facilitada.

Sem exageros, o Complexo Teresinha já é comparado com a Avenida Edson Danilo Dotto, conhecida como Perimetral, e que há tempos é uma das vias mais importantes da região. É impossível imaginar como seria o deslocamento por Santo André se anos atrás ela não tivesse sido construída.

Na trilha do novo conjunto de elevados e pontes vem também uma grande reforma urbanística que será implementada em seu entorno. Uma das mudanças será com a construção de um parque urbano onde hoje está a Praça Samuel de Castro Neves. O espaço abrigará playground, quadra poliesportiva e espaço pet.

Também é importante lembrar que por ali não passam apenas os moradores de Santo André. Cidadãos de outros municípios usam a Avenida dos Estados em direção à Capital ou no sentido contrário. E isso, como frisou o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Bianchin, vai melhorar a integração com toda a Região Metropolitana.

Outro detalhe, este colocado pelo prefeito Paulo Serra, é que só foi possível tirar a obra do papel porque a cidade colocou suas contas em dia, ou seja, passou a integrar a lista dos bons pagadores, o que foi fundamental para obter crédito para essa e outras intervenções que, certamente, farão a diferença agora e no futuro.