Com Igor e Talles, São Paulo se reapresenta visando jogo com Santo André

05/02/2022 | 19:34



O elenco do São Paulo voltou aos treinos neste sábado, após folgar na última sexta-feira. O time de Rogério Ceni terá o fim de semana livre para se preparar para o próximo jogo, já que o clássico contra o Palmeiras foi adiado. Igor Gomes e Talles Costa, que voltaram ao time nesta semana após se recuperarem da covid-19, treinaram normalmente com o restante do elenco.

A dupla já havia realizado um trabalho físico na sexta-feira, enquanto o restante do time folgou. Igor e Talles testaram positivo para covid já na reta final da pré-temporada e perderam os primeiros jogos do ano. Na derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, Talles atuou durante o primeiro tempo e depois deu lugar a Igor, que acabou substituído aos 37 minutos da etapa final.

O treinamento deste sábado começou com foco na parte física e atividades sem bola. Na sequência foi realizado um treinamento técnico em campo reduzido, com simulação de situações de jogo.

O volante Luan e o atacante Luciano seguem como baixas na equipe. O último sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, enquanto Luan está com dores musculares. Patrick também está com dores musculares e faz trabalho de recuperação. Outro que está sob os cuidados do departamento médico é o zagueiro Walce.

Os comandados de Rogério Ceni voltam aos treinos na manhã deste domingo. Ainda sem vencer no Campeonato Paulista, o São Paulo se prepara para enfrentar o Santo André na próxima quarta-feira, às 19h, no estádio do Morumbi, pela quarta rodada do Estadual.