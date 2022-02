Fiocruz identifica variante da Ômicron no RJ e SC

05/02/2022 | 18:29



O Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou dois casos da linhagem BA.2 da variante Ômicron, nos Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A descoberta foi feita por meio da técnica de sequenciamento genético.

A confirmação foi realizada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo (IOC/Fiocruz), um centro de referência nacional em vírus respiratórios junto ao Ministério da Saúde e que atua no mapeamento de genomas do vírus desde o início da pandemia. O laboratório integra a Rede Genômica Fiocruz.

Segundo o instituto, o diagnóstico inicial foi feito nos Estados por meio do exame RT-qPCR. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo do IOC/Fiocruz para a realização do sequenciamento genômico, o que confirmou a presença da subvariante BA.2.

Os resultados finais foram informados às secretarias de Saúde dos dois Estados e ao Ministério da Saúde, de acordo com os protocolos de referência.

A Secretaria de Saúde de São Paulo também informou que identificou dois casos do subtipo BA.2 da variante Ômicron na última semana, nas cidades de Sorocaba e Guarulhos.