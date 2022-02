Água Santa desencanta e derrota o Novorizontino no Inamar

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/02/2022 | 17:19



Atualizado às 18h29

O Água Santa marcou pela primeira vez no Campeonato Paulista e venceu o Novorizontino por 1 a 0, na tarde deste sábado (5), no Estádio do Inamar, em Diadema. O atacante Dadá Belmonte foi o responsável por quebrar o jejum ofensivo aos 25 minutos do primeiro tempo ao aproveitar falha da zaga adversária.

Com a vitória, time do Grande ABC deixou a lanterna do Grupo A e agora ocupa a terceira posição com três pontos, enquanto o Novorizontino, pior time da competição até agora, tem apenas um ponto, na última posição da Chave B, mesma campanha do São Paulo. Caso a competição terminasse hoje, as duas equipes estariam rebaixadas para a Série A-2.

A partida teve momento de tensão. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Alex Silva, do Água Santa, caiu sozinho no gramado e precisou ser retirado de campo pela ambulância. De acordo com assessoria de imprensa do Netuno, ele teve uma pancada na cabeça, sem sinal de perda de consciência. O lateral-direito foi levado ao Hospital Assunção, em São Bernardo, onde realizou tomografia para descartar qualquer possibilidade de algo mais grave e foi liberado na sequência.