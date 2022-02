Após faltar em aniversário, Duda Nagle é discreto ao homenagear Sabrina Sato

05/02/2022 | 17:10



Há algum tempo o relacionamento de Duda Nagle e Sabrina Sato está dando o que falar!

No último dia 04 de fevereiro, a apresentadora completou mais um ano de vida e reuniu alguns amigos e familiares em uma festa, que ocorreu em São Paulo. Mas o que de fato chamou atenção foi a ausência do pai da sua filha.

Outra situação que também viralizou entre os internautas foi a homenagem que o ator fez à aniversariante. No feed do seu Instagram, ele postou uma foto com Sabrina e a parabenizou de forma bem discreta.

Feliz aniversário Sabrina Sato !!! Muita saúde e sorte. Muitos anos de vida e muitas felicidades!!!

Através dos comentários, Sabrina retribuiu a mensagem apenas com um emotion de coração.