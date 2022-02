Mãe de Neymar Jr. posta foto do filho criança em comemoração ao seu aniversário: Parabéns meu amor

05/02/2022 | 16:11



Neste sábado, dia 5, Neymar Jr. completa 30 anos de idade e a primeira pessoa a dar parabéns ao craque foi a mãe, Nadine Gonçalves. Logo nos primeiros minutos do dia, a matriarca compartilhou nas redes um print de uma chamada de vídeo com o filho, além de mostrar nos Stories do Instagram uma foto super fofa do jogador na infância.

Através de uma publicação no feed, ela também aproveitou para escrever um longo texto se declarando ao jogador:

Agradeço a Deus pela sua vida, que você possa comemorar seu dia com muita saúde, paz e amor, que você primeiro lembre de agradecer a Deus por tudo. Que você trilhe uma vida honrada e digna, que dê sempre o seu melhor em tudo o que fizer. Não desista fácil, seja um guerreiro, mostre ao mundo como se faz! Parabéns, meu amor! Estarei sempre ao seu lado, por mais que tenhamos pensamentos semelhantes ou completamente diferentes.

Que você sonhe alto, mas que também mantenha os pés no chão. Que siga os conselhos da sua família, pois vamos querer sempre o seu bem, mas que também ouça o seu próprio coração. Que Deus te abençoe com as virtudes indispensáveis para a alma: a bondade, a compreensão, o respeito, a tolerância, o amor ao próximo e a humildade.. Cultive-as meu filho, e leve uma vida longe de tudo que possa te fazer mal!Felicidades. Te amo.