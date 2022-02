Ex-Power Couple é atacada por cobra em casa

05/02/2022 | 16:11



Clara Maia levou um susto neste sábado, dia 5. A ex-Power Couple estava fazendo uma live nas redes sociais, quando percebeu uma movimentação estranha no quintal e se deparou com seu cachorro brigando com uma cobra.

Maia tentou separar o pet do animal selvagem, mas acabou sendo atacada também.

- No finalzinho eu vi que os cachorros estavam se movimentando, fazendo uma movimentação estranha do lado de fora. E eles pegaram uma cobra. Aqui no condomínio tem muito bicho, tem aranha, tem escorpião, tem cobra. [...] Enfiei o pé para separar e a cobra me mordeu.

Ao conseguir prender a cobra no banheiro, Clara ligou para um veterinário e um biólogo e descobriu que o animal não era venenoso.

- Ele já falou logo de cara que não é venenosa. É aquela cobra que as pessoas chama de cobra de duas cabeças, cobra cega. Ela não é de fato uma cobra. Ela pica, mas não tem venenosa.

A cobra acabou não resistindo à mordida do cachorro e morreu:

- Agora tô com pena, desabafou Clara.

Que susto, né?