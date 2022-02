Feira de Adoção de Ribeirão Pires consegue lar para 20 animais

Da Redação



05/02/2022 | 15:53



Ribeirão Pires realizou neste sábado, dia 05, a feira de adoção de cachorros e gatos, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna. O evento foi realizado por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano em parceria com a SEJEL, protetores independentes e ONGs especializadas. A feira conseguiu encontrar um lar para 20 animais.

“Feiras como essa tem como propósito trazer uma parceria com os protetores da região e dar a oportunidades para esses animais conseguirem a adoção”, disse o diretor de Bem Estar Animal, Marcus Leap. “Vamos organizar mais eventos como esse, sempre no último sábado do mês, quando a estrutura da prefeitura será oferecida para os protetores e ONGs de Ribeirão tragam esses animais e que eles conquistem um novo lar de muito amor e carinho”, completou.

Os animais com mais de seis meses de idade já estavam castrados, já os filhotes, possuem a garantia de castração por parte do Departamento de Proteção à Fauna e Bem Estar Animal. “A garantia à castração é garantida, pois nós queremos evitar que os animais procriam e gerem mais filhotes, que podem se tornar animais abandonados no futuro, além disso, também garantimos as vacinas para evitar doenças e zoonoses que podem prejudicar o animal e até mesmo nós”, explicou a veterinária.

“Feiras como essa, para nós protetores independentes, é essencial para que os animais possam ser adotados, assim dando oportunidades para que outros possam ser resgatados e dar sequência a esse processo”, disse a vereadora Amanda Nabeshima, uma das parceiras do evento.

O Secretário da SEJEL, Anderson Grecco, também estava presente no evento e destacou a importância da parceria entre as secretarias da cidade. “As ações integradas entre as secretarias potencializam eventos como esses, de vários setores, então é muito importante o que estamos fazendo para termos uma parceria entre todos os membros do governo”, disse o secretário.