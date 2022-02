Eslovênia quebra câmera no BBB22 e participantes levam bronca do Big Boss: - Acabou a brincadeira

05/02/2022 | 15:11



O clima pesou na casa do BBB22. Após a festa da última sexta-feira, dia 4, os participantes levaram uma bronca daquelas do Big Boss. A punição foi causada por Eslovênia, que acabou quebrando uma das câmeras durante a noite.

- Como todos vocês já sabem, é proibido mexer nas câmeras e equipamentos. Nesta noite, dona Eslovênia quebrou uma das câmeras da festa diante de todos vocês, além do mau uso frequente do microfone, descumprindo as orientações. E tem mais, os avisos de movimentação devem ser cumpridos imediatamente, sem corpo mole. Dona Eslovênia perde 200 estalecas, e toda casa perde 100 cada um. Acabou a brincadeira! Jogo que segue, sem comentários!

Eslovênia e Lucas

Durante a festa, Eslovênia e Lucas conversaram bastante sobre o jogo. Inclusive, o brother revelou o que faria se a companheira fosse parar no paredão.

- Se alguém me coloca no paredão vira prioridade. Se alguém te coloca no paredão, vira minha prioridade.

Eslô pediu para que o brother tivesse calma, e Lucas respondeu que não cobra o mesmo posicionamento dela.

- Aprenda a pensar antes de falar. O legal é quando você consegue entender isso, rebateu Eslovênia.

- Eu sou muito teimoso, não gosto de ouvir não, mas tudo o que você fala eu acabo escutando. Das pessoas aqui, você é a mais importante pra mim, disse o brother apaixonado.

Eita!