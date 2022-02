SOS Carlos Gomes. Sábado, 7 de fevereiro de 1953. E o estádio do Serrano vai sair...

Ademir Medici

“A crise chegou, entrou no meu chatô, eu já não sei como a gente passa; vejam vocês que há mais de um mês que lá em casa não se faz fumaça”.

“Marcha da Fumaça”, de Peterpan e Affonso Teixeira, gravada pelo conjunto 4 Ases e um Coringa e publicada na revista do Carlos Gomes.

“Arte Revista” tinha dois diretores: Orlando Bianco e Carlos Manias Neto e contava com o patrocínio maciço do comércio andreense.

Casas Pernambucanas fazia campanha de retalhos e saldos, com descontos de até 50%. Ficava na Praça Embaixador Pedro de Toledo, o Largo da Estátua, 23. Telefone 235.

Casa Paulista, de M. Cirlina, que negociava móveis, tapetes e colchões, anunciava seu novo endereço: Rua Coronel Oliveira Lima, 241.

Padaria e Confeitaria Central, de José Anselmi, se gabava de ter a melhor pizza napolitana da cidade. Endereço: Rua Coronel Fernando Prestes, 140.

Irmãos Del Rey ocupava uma página inteira para focalizar suas duas lojas de artigos domésticos: Santo André, à Rua General Glicério, 61; São Caetano, à Rua Baraldi, 847. Nos anos seguintes abriria a filial São Bernardo, claro, na Rua Marechal Deodoro.

Santo André tinha a sua revista de variedades, com notícias locais e do cinema, focalizando artistas como Olívia de Havilland, Gina Lollobrigida e o campeão absoluto dos cinemas em Paris, “Luzes da Ribalta”, de Charlie Chaplin.

A atriz andreense Nina Neri voltava a ser focalizada, pois se aproximava a data de apresentação da peça “Chica Boa”, na Escola Júlio de Mesquita, de 10 a 13 “do corrente” (fevereiro de 1953).

NOTA – A mesma expectativa pela estreia de “Chica Boa”, em 1953, é a de agora, quando, em abril, a Prefeitura de Santo André inaugurará o novo e histórico Cine Carlos Gomes.

E atenção, boleiros brasileiros e do Grande ABC, em particular: a Prefeitura de Santo André também se prepara para uma exposição comemorativa à reinauguração do Estádio do Serrano, em Paranapiacaba, hoje o mais antigo campo de futebol do Brasil.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 6 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1760

FUTEBOL – Diário estreia empatando com o “O Dia”.

A equipe de futebol da Rádio e Jornal Diário do Grande ABC fez sua estreia ontem (5-2-1972) no I Torneio de Integração do Meio Esportivo empatando por 1 a 1 com o jornal “O Dia”. O jogo foi disputado no Parque São Jorge, estádio do Corinthians. Jogou o Diário com Agapito; Renato (Francisco), Zequinha, João e Edélcio Cândido; Ilmar, Roberto e Aylton; Josué Dias (Sebastião), Sidney e Lourival (Clovis). O gol do Diário foi marcado por Aylton.

EM 7 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: permanecia vago o cargo de procurador da Câmara Municipal. O novo intendente (prefeito), Alfredo Flaquer, acumulava a função.

Felício Antonio Pedroso, ex-procurador da Câmara, apresentara relatório com o balancete de 1901 informando existir saldo positivo “de 20 e tantos contos e réis”, diferentemente do informado pela nova gestão, que acusava déficit.

A guerra política entre os liderados pelo delegado José Luiz Flaquer, que ocupavam o poder, e a oposição, liderada por Saladino Franco, prosseguia.

1917 – O médico Cristóvão da Gama exonera-se do cargo de inspetor literário de São Bernardo. Tal serviço passa a ser acumulado pelo prefeito Saladino.

NOTA – Dr. Cristóvão da Gama criaria um hospital particular em Santo André, que até hoje leva o seu nome, conforme já informado por esta página Memória.

1922 – Anúncio: Lenha, madeiras e plantas. Vendem-se no Parque Jabaquara, ponto terminal da linha de bondes. Precisa-se de lenheiros práticos para derrubadas de mata e corte de madeira e lenha.

NOTA – O local ficava a meio caminho da futura Vila Conceição, hoje Centro de Diadema.

1957 – Santo André possuía apenas dois semáforos: General Glicério x Quinze de Novembro; Senador Flaquer x Fernando Prestes. Um cruzamento perigoso, que precisava de um farol, era o da Luiz Pinto Flaquer x General Glicério. Ali, em um ano, foram registrados dez acidentes, um dos quais destruiu a fachada de um estabelecimento comercial.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Aratuípe, na Bahia; e Propriá, em Sergipe.



