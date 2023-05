10 pratos típicos de New Orleans que você tem que provar

Paulo Basso Jr.

Os pratos típicos de New Orleans, na Louisiana, bem como os servidos nas lindas plantations nos arredores, fazem da cidade não apenas uma das melhores para comer nos EUA, mas também no mundo. Para os turistas, a gastronomia local aquece o coração, deixando a viagem ainda mais especial.

Neste link, você confere um roteiro completo em New Orleans. Mas na hora de decidir onde comer na cidade, vale a pena conhecer detalhadamente os pratos típicos, o sanduíche e os doces mais servidos por lá. São eles:

Gumbo Jambalaya Étouffée Arroz com feijão vermelho e linguiça Peixe vermelho Ostras Poboy Beignet Pralinê King cake

Veja aqui também 19 dicas de restaurantes e quatro ótimos bares que você precisa visitar quando for a New Orleans. Mas vamos aos pratos?

Gastronomia cajun

DepositPhotos Gastronomia cajun, típica de New Orleans

A cultura creole enraizada em New Orleans, que bebe na fonte da Europa, da África e da América, resultou em uma culinária única, que usa três ingredientes básicos, chamados por lá de santíssima trindade (para você ver como comida é levada a sério na cidade): cebola, pimentão e aipo.

Com eles, são feitos diversos pratos típicos de New Orleans servidos nos principais restaurantes da Louisiana, sobretudo os especializados na cozinha cajun, que também costuma usar bastante quiabo, tomate, pimenta, arroz branco, linguiças e frutos do mar.

O melhor é que você encontra todo esse sabor tanto nos endereços chiques, de hotéis de luxo da região, quanto nas casas mais simples.

10 pratos típicos de New Orleans

Veja os detalhes de 10 pratos típicos que você não pode deixar de comer quando for a New Orleans.

Gumbo

Ensopado de legumes servido com arroz branco e linguiça (que pode ser desde a de porco, do tipo Andouille, até de jacaré). Há opções com frango (mais tradicional), frutos do mar e pato.

Jambalaya

Espécie de paella da Louisiana com arroz, frango, lingüiça Andouille, lagostim de água doce, camarão e vegetais.

Étouffée

Guisado preparado com roux, vegetais e peixe ou mariscos. Os mais comuns são os de lagostim de água doce (crawfish) e camarão. Acompanha arroz branco.

Arroz com feijão vermelho e linguiça

DepositPhotos Arroz com feijão vermelho e linguiça

É bastante parecido com o arroz e feijão brasileiro, mas com uma coloração mais avermelhada. Usa temperos pronunciados e, geralmente, linguiça do tipo Andouille.

Peixe vermelho

Paulo Basso Jr. Peixe vermelho com ensopado de frutos do mar

Peixe macio, com carne suculenta e branca, que pode acompanhar caldos com frutos do mar e legumes.

Ostras

Paulo Basso Jr. Ostras charibolet

As ostras de New Orleans são ótimas cruas, mas alguns preparos se popularizaram por lá, como as Charbroiled (grelhadas em fogo alto) e as fritas.

Poboy

DepositPhotos Poboy de camarão

Conhecido como o lanche dos “poor boys” (garotos pobres) antigamente, esse sanduíche se tornou uma marca de New Orleans. Geralmente é composto por pão francês do tipo baguete com os mais variados recheios, como carnes diversas, salada e molhos. O muffuletta, com mortadela, salame, copa e provolone é um dos mais famosos, assim como os de ostra frita e camarão.

Beignet

O beignet é uma massa frita coberta com montes de açúcar de confeiteiro. Vários lugares o servem em New Orleans, entre os quais o mais icônico é o Café du Monde.

Pralinê

O pralinê é um doce feito com amêndoa torrada, envolvida em açúcar e cristalizada. Também pode incorporar outros sabores, como chocolate, rum e coco.

King cake

DepositPhotos King cake

Um dos mais tradicionais pratos típicos de New Orleans é o king cake. Trata-se de uma rosca doce, em formato de anel, com cobertura de açúcar cristalizado nas cores roxa, verde e amarela. É uma tradição de Mardi Gras, o Carnaval da cidade, e deve ser comido apenas nesta época. O boneco de um bebê é colocado no recheio. Quem pegar o pedaço com ele, reza a lenda, deve comprar o próximo bolo.

E para beber?

Não são apenas os pratos típicos de New Orleans que fazem sucesso. A cidade também tem um drinque tradicional, o sazerac, feito com conhaque, uísque de centeio, bitter Peychaud, um cubo de açúcar e limão siciliano. O coquetel é tão famoso que há um museu dedicado a ele na cidade, o The Sazerac House.

