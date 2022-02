Equador empata com Peru e fica a um empate da Copa do Mundo do Catar

02/02/2022 | 01:11



A seleção do Equador está a um empate de garantir sua vaga na Copa do Mundo do Catar, que será disputada em novembro e dezembro deste ano. Jogando no estádio Nacional de Lima, o time equatoriano empatou por 1 a 1 com o Peru, já no início da madrugada desta quarta-feira pelo horário brasileiro, e se manteve em terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas.

O Equador soma 27 pontos e fica atrás somente de Argentina, com 35, e Brasil, com 39 pontos - os dois primeiros colocados já estão classificados. O Uruguai tem 22 e o Peru, 21 pontos, respectivamente em quarto e quinto lugares. Em seguida, vêm Chile, com 19, e Colômbia, com 17. Os quatro primeiros colocados vão direto ao Catar, enquanto o quinto colocado vai disputar um confronto de repescagem.

A situação do Equador é, portanto, confortável, porque ainda restam duas rodadas para acabar as Eliminatórias, com jogos marcados para os dias 24 e 29 de março. Os equatorianos vão enfrentar o Paraguai, já eliminado com 13 pontos, e depois receberão a Argentina. O país não disputa um Mundial desde 1994, quando participou da Copa dos Estados Unidos. Antes esteve na primeira Copa, em 1930, no Uruguai, e depois em 1950, no Brasil.

O Equador não perdeu tempo e logo aos dois minutos abriu o placar. Na marca do pênalti, Estrada recebeu passe longo do meio-campo, dominou a bola e bateu no canto direito do goleiro peruano. Este gol foi o suficiente pra desestabilizar o time da casa, que sentiu a pressão e pouco criou no primeiro tempo.

Mas o Peru voltou diferente após o intervalo. Mesmo sem mostrar um bom futebol, mostrou muita disposição e acabou premiado com o empate aos 23 minutos. Após cruzamento de Advincula, do lado direito, a bola sobrou no segundo pau para a cabeça de Flores, de cima para baixo. Mais de 30 mil torcedores foram à loucura. Depois disso, o Equador priorizou a marcação, não se arriscou ao ataque e comemorou o empate, embora a vitória já garantisse a vaga de forma antecipada.

Ainda na disputa por uma vaga, o Peru vai enfrentar o Uruguai, dia 24 de março, em Montevidéu, e depois vai receber, dia 29 de março, o Paraguai.