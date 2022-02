Rodrigo é o segundo eliminado do BBB22, com 48,45 por cento dos votos

02/02/2022 | 01:10



Noite de eliminação no BBB22. Rodrigo não agradou o público e acabou sendo o segundo eliminado da edição, com 48,45 por cento dos votos. Ele deixa o programa em disputa com Natália e Jessilane.

Apesar de ter uma trajetória pequena na casa mais vigiada do Brasil, Rodrigo foi marcado por sua vontade de jogar o game. Ele arrumou intriga com Arthur Aguiar, Douglas Silva e até Tiago Abravanel - que é todo paz e amor na casa.

Inclusive, foi justamente por uma indicação de Abrava, líder da semana, que Rodrigo foi parar no paredão.

Como será que o jogo vai ficar?