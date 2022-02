Mãe de Tiago Abravanel se pronuncia após fala polêmica do filho sobre Silvio Santos: Estou com você até o fim

02/02/2022 | 00:11



Cintia Abravanel quebrou o silêncio! Após Tiago revelar no BBB22 que tem dificuldades em se relacionar com o avô, Silvio Santos, a mãe do ator fez um post nas redes sociais para se declarar para o filho e mostrar seu apoio.

Estou com você até o fim!

Cintia é a primeira filha de Silvio, fruto do casamento do comunicador com Maria Aparecida Vieira Abravanel. Além dela, o dono do SBT também é pai de Rebeca, Renata, Daniela Beyruti, Patrícia e Silvia.