Santo André investe em tecnologia para ampliar monitoramento da chuva

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/02/2022 | 00:01



Santo André vai investir R$ 1,3 milhão em tecnologia para aprimorar a prevenção de enchentes em áreas com histórico de alagamentos. O valor será investido na instalação de 500 bocas de lobo inteligentes, que avisam quando estão cheias ou obstruídas; na aquisição de 11 novas câmeras para ampliar o sistema de monitoramento de rios e córregos; e na compra de outros aparelhos, como fluviômetros (que medem o nível dos rios) e pluviômetros (que medem a quantidade de chuva que atinge uma determinada região).

A instalação e operação do sistema continuam sob responsabilidade do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), que vai ocupar uma nova sala da Defesa Civil localizada no prédio da Prefeitura e anexada ao COI (Centro de Operações Integradas), criado em 2019 e que engloba profissionais de diversas secretarias com intuito de promover ações conjuntas para prevenção de crimes, controle do trânsito, entre outras demandas.

“Esses equipamentos vão permitir que a gente atue de forma ainda mais antecipada para resolver eventuais problemas que possamos ter com as chuvas em pontos mapeados da cidade. São ferramentas tecnológicas e inovadoras que estão presentes em poucas cidades”, explicou o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Até o fim do primeiro semestre esse sistema já deve estar funcionando e integrado às nossas outras câmeras de monitoramento que funcionam no COI”, acrescentou o chefe do Executivo.

O superintendente do Semasa, Gilvan Junior, explicou como funcionam os novos aparelhos. “Estamos ampliando e modernizando nosso sistema de monitoramento dos rios e córregos. Vamos aumentar o número de câmeras de 14 para 25 e instalar 500 bocas de lobo inteligentes nos locais com histórico de enchentes. Esses equipamentos possuem sensores que avisam a central que estão cheios ou obstruídos, dessa forma podemos agir preventivamente para fazer a limpeza. Além disso, vamos ampliar o número de fluviômetros, pluviômetros e teremos uma central integrada ao COI, que facilita a tomada de decisões porque a atuação é conjunta com as secretarias municipais.”

A instalação das novas câmeras de monitoramento será realizada já nos próximos dias e a população terá acesso às imagens por meio do site do Semasa (www.semasa.sp.gov.br/drenagem/monitoramento-dos-principais-corregos).

As ações fazem parte do Programa Sanear, criado em 2017 e que obteve financiamento de US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) pela CAF (Corporação Andina de Fomento), com contrapartida municipal de US$ 12,5 milhões (R$ 70 milhões). Entre as intervenções para melhorar o saneamento e o escoamento da água na cidade estão o Complexo Cassaquera, entregue no último domingo, e o piscinão da Vila América, que deve começar a ser construído ainda no primeiro semestre de 2022.