Água Santa perde para o Palmeiras no Allianz Parque

Dérek Bittencourt



01/02/2022 | 21:25



Três jogos, três derrotas e nenhum gol marcado. Este é o desempenho do Água Santa neste início de Campeonato Paulista. Ontem à noite, no Allianz Parque, a equipe de Diadema perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras - que segue invicto -, no último jogo antes do embarque alviverde para o Mundial de Clubes do Catar – a delegação viaja hoje no início da tarde.

Como aconteceu nos jogos anteriores, o Netuno saiu de campo derrotado, mas com exibição bastante sólida, teve oportunidades claras de balançar as redes do adversário – Marcelo Lomba fez duas defesas monumentais –, até conseguiu marcar com Cristiano – gol anulado por impedimento – mas em vacilo da zaga sofreu um gol, que acabou sendo decisivo, e segue sem pontuar neste Paulistão.

A partir do momento em que a bola rolou, o Água Santa mostrou que não se contentaria apenas em se defender. Com marcação firme – às vezes até excessivamente –, tentava recuperar a bola para chegar ao ataque. A primeira boa chance foi com Dadá Belmonte, que exigiu grande intervenção de Marcelo Lomba.

O Netuno era valente, mas do outro lado, porém, estava o atual bicampeão da América, que segue hoje para buscar o bi mundial (estreia dia 8). Aos 20, Raphael Veiga ficou no quase. Aos 26, porém, Dudu recebeu, ajeitou e bateu da entrada da área; contou com desvio em Marcondes que matou o goleiro Matheus Inácio: 1 a 0.

Gustavo Gómez e Gustavo Scarpa desperdiçaram oportunidades para o Verdão, enquanto Marcondes respondeu pelo Netuno. Já na segunda etapa, aos seis, após jogada de Rhuan, Dadá Belmonte pegou a sobra e parou em mais uma grande defesa de Lomba. Aos 11, Fernandinho arriscou e a bola passou perto da trave. Aos 22, o Água Santa empatou: Lelê ajeitou e Cristiano mandou no ângulo, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante.

A equipe do Grande ABC parece ter sentido o baque da anulação, enquanto o Palmeiras pisou no freio, pensando no Catar. Assim, o placar se manteve inalterado.

“A gente tem saído, nas três partidas, com esse mesmo sentimento. Mas no futebol é preciso ser efetivo, criar situações. Gosto do meu time, acho que é bom, sabe impor condição, enfrenta em condição de igualdade. Mas precisa ser efetivo, escolher melhor o passe final, o arremate à meia distância, criar dúvida ao adversário. Tem sido obstáculo para a gente”, observou o técnico Sérgio Guedes. “Muito triste pela derrota. Nosso time batalhou muito. Tudo o que foi treinado a gente fez, mas faltou o gol. A gente precisa pontuar, continuar jogando bem”, emendou o lateral Cristiano.