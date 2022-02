Tutor divulga laudo clínico de Pandora

Carolina Helena

A cachorrinha Pandora, internada no Hospital Veterinário Dr. Hato, em Santo André, permanece em observação, sem previsão de alta. No início da tarde desta terça-feira (1º de fevereiro) seu tutor, Reinaldo Júnior, postou boletim assinado pela médica veterinária Denise Pastorello, sobre o estado de saúde do animalzinho.

Confira a íntegra do boletim:

Laudo preliminar

Atesto para os devidos (ins que na data de 31.01.22 fol solicitada minha presença no Hospital Veterinário Dr.Hato SA para constatar as condições de saúde do animal Pandora, canino, fêmea, SRD, cor caramelo, 5 anos, tutor Reinaldo Gomes Branco Bezerra Junior, a qual estava desaparecida desde o dia 15.12.21 nas Imediações do Aeroporto GRU devido a sua fuga no setor de bagagens da Gol sendo encontrada nas Imediações do Aeroporto GRU em 30.01.22 parte da tarde e sendo admitida no Hospital Dr Hato-SA nesta mesma data às 22h34mln. Atestel em visita ao animal considerável perda de peso, nível caquexia, pesando 12,800kgs em sua admissão ao Hospital Dr Hato -SA ( perda de 7,250 kgs), fraqueza ao andar, multa sonolência, desidratação moderada a severa, leve dor em coluna toracolombar, apatia moderada, respiração mals ofegante durante a nolte.

Hoje, paciente encontra-se em estado de observação, internada sem previsão de alta, realizando exames, recebendo fluidoterap/a e alimentação proteica para restabelecer seu quadro de saude, hoje considerado reservado.

Estamos aguardando resultado dos exames para tratamento se necessárlo.

Pandora permanecerá Internada até segundas Instruções minhas e de todo corpo clínico do Hospital Dr Hato-SA

Grata

Dr. Denise Pastorello

Na segunda-feira, a diretora do hospital veterinário, Giovana Freire, informou que Pandora não apresentava lesões externas. Entretanto, ela não descartou que a cachorra tenha sofrido maus-tratos.